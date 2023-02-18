«Грозит раскруткой инфляции»: доллар в начале весны готовит удар по кошельку россиян – чего ждать

Доллар стремительно отвоевывает позиции, подобравшись на минувшей неделе февраля к 75-рублевому рубежу. Обвал отечественный денег волнует многих россиян, но, как оказалось, слабая нацвалюта выгодна Правительству.

«Неожиданно образовавшийся в январе дефицит бюджета России достиг почти 60% от годового плана. Для латания бюджетной дыры в размере 2,93 трлн рублей (2% ВВП) финансовое руководство собирается воспользоваться очередным витком ослабления рубля», - объяснил ситуацию Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

По словам эксперта, при таких темпах доллар легко доберется в начале весны до 80-рублевой отметки.

«Это неплохо для бюджета, но грозит раскруткой инфляции и снижением качества жизни рядовых россиян. С точки зрения Минэконоразвития, комфортный диапазон курса доллара находится в пределах 70-80 рублей», - считает финансист.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Другой эксперт, частный инвестор Федор Сидоров, напомнил, что еще в прошлом году Центробанк РФ прогнозировал, что максимальный эффект от санкций наша экономика ощутит в 2023 году.

«Падение экспорта, снижение доходов бюджета просто не дают шансов на укрепление российской валюте — рубль продолжит снижаться к доллару и евро, так что в ближайшее время мы сможем увидеть «зеленый» по 77-78 рублей, а «европейца» — на уровне 82-83 рубля», - предупредил Сидоров.

По материалам сайта mk.ru