«Пытается выбить из равновесия»: вот что посоветовал Глоба на 19 февраля

Богдан Глоба пошел по стопам своих знаменитых родителей Тамары и Павла Глобы и теперь регулярно помогает людям расшифровывать послания от звезд. Он не оставил подписчиков в Сети без нового прогноза на уикенд и предупредил о грядущих рисках, а также дал совет, как поступить, чтобы их избежать.

В воскресенье, 19 февраля, людям лучше заняться собой и своими мыслями. Также можно переключиться на творчество.

«Воскресенье перед Новолунием удачно для творчества и самопознания. Старайтесь сеять добро и любовь вокруг, игнорируя тех, кто пытается выбить из равновесия», - порекомендовал на выходной астролог.

Глоба-младший особо подчеркнул, что ночь на понедельник, 20 февраля, будет неблагоприятная. Поэтому осторожность явно не помешает.