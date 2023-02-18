Идеальная ставка по ипотеке названа в России: выгоднее процента не бывает

По-прежнему большинство россиян при улучшении жилищных условий может рассчитывать только на заемные средства. Банки рады стараться: наперебой предлагают различные программы. Только вот выгодны ли они людям? Как оказалось, до идеальной ипотечной ставки нынешним кредитным предложениям далеко.

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В России выяснили, какая ставка по ипотеке является идеальной для людей. Ее назвала эксперт Наталия Богомолова, аналитик банковских рейтингов Национального рейтинговой агентств. Комфортной оказалась цифра 4 – именно на такую переплату по кредиту люди бы осилили легко и быстро.

Только вот банки вряд ли когда-то смогут предоставить такие условия – они не выгодны им. Работать в убыток финорганизации не будут, да и все ставки по займам диктует регулятор – Центробанк РФ, устанавливая ключевую ставку по кредитам, выдаваемым из своих резервов. Сегодня это 7,5%.

По материалам сайта Pensnews