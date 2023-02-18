Россиян собираются лишить господдержки? Экономист Буклемишев сделал тревожное заявление

На фоне дефицита бюджета в нашей стане появились риски сокращения расходов на господдержку россиян. Об этом заявил глава Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Эксперт считает, что власти могут отменить ряд соцвыплат, который сегодня осуществляются из казны.

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Экономист оценил бюджетный дефицит в 5 трлн рублей и теперь с опасением предрек, что контроль за расходами у государства снижается. А значит, потребуются экстренные меры.