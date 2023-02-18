«Напряженный день»: Глоба 18 февраля обратился к людям с предупреждением

Наступивший уикенд снова не позволяет расслабиться, поскольку 18 февраля планеты этому не благоволят. «Напряженный день», - объяснил Богдан Глоба, представитель известной в стране династии астрологов. Он объяснил, что хлопоты и нервотрепка могут окружить со всех сторон. И дал совет, как не поддаваться эмоциям.

«Круговорот событий вовлечет вас в поток неожиданных хлопот в субботу. Ситуации могут заставить понервничать, но постарайтесь держаться «своих» и все задачи решать коллективно» - написал астролог в своем Telegram.

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