Берем только одну таблетку и воду: вот что легко отстирает кухонные полотенца

Не торопитесь выкидывать свои кухонные полотенца, от которых уже не отстирываются жир и въевшиеся от готовки пятна. Спасти их поможет простое, но действенное средство. Вы удивитесь, но понадобится только одна таблетка.

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Берем одну любую посудомоечную таблетку, размачиваем ее в полулитре воды и в получившийся раствор помещаем своих кухонных помощников. Оставляем на час «полежать», а потом стираем своим привычным методом, как привыкли. От грязи не останется и следа, сами полотенца будут почти как новые.

По материалам Pensnews