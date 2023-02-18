Наладится метаболизм: ученые раскрыли пользу острой пищи

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Добавляя острую пищу в свой рацион, человек может повысить свой метаболизм и снизить аппетит.

Кроме того, острая пища помогает улучшить здоровье сердца. В умеренных количествах она помогает увеличить ваш микробиом (разнообразие бактерий в вашем кишечнике), который отвечает за вашу иммунную систему, пишет The Sun.