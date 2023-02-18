Наладится метаболизм: ученые раскрыли пользу острой пищи

Эксперты пришли к удивительным выводам: острая пища помогает похудеть людям, которые придерживаются сбалансированной диеты и занимаются физическими упражнениями
Врачи из Клиники Кливленда рассказали, что некоторые пикантные продукты помогают ускорить метаболизм.
«Большая часть исследований острой пищи сосредоточена на изучении капсаицина, соединения, которое придает остроту перцу. И некоторые из этих исследований показали, что капсаицин повышает способность организма расщеплять жир и сжигать больше энергии», - заявили медики.
Как объяснили специалисты, гипоталамус стимулируется капсаицином. Также гипоталамус является центром в мозгу, который регулирует чувство сытости.
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Добавляя острую пищу в свой рацион, человек может повысить свой метаболизм и снизить аппетит.
Кроме того, острая пища помогает улучшить здоровье сердца. В умеренных количествах она помогает увеличить ваш микробиом (разнообразие бактерий в вашем кишечнике), который отвечает за вашу иммунную систему, пишет The Sun.