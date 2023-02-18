Просто и вкусно: рецепт панкейков, которые сведут с ума всех домашних — без добавки не обойтись

Всего несколько дней осталось до начала масленичной недели. Классическим блюдом в это время становятся блины. Однако эксперты рассказали о так называемых панкейках, которые также могут украсить ваш праздничный стол.
Ингредиенты:
- пшеничная мука (200 гр);
- сахар (2 ст. ложки);
- яйца (1 шт.);
- молоко (200 мл);
- соль (0,5 чайн. ложки);
- оливковое или подсолнечное масло (3 ст. ложки);
- сода пищевая (0,5 чайн. ложки) ;
- лимонная кислота (0,25 чайн. ложки).
Для начала можно соединить все сухие ингредиенты и перемешивать их на протяжении 30 секунд. После добавить в смесь яйцо и перемешать миксером. Далее нужно влить молоко и снова замешать. Сразу после - сдобрить тесто тремя ложками масла и снова перемешать, пишет портал «А теперь внимание!».
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Потом можно приступать к жарке, отмечают эксперты. Важно это делать без масла, поскольку оно уже есть в составе теста. Так, опытные кулинары советуют обжаривать панкейки по 2-3 минуты с каждой стороны. Затем можно подать блюдо гостям или своим домашним. Пальчики оближешь!