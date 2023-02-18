Просто и вкусно: рецепт панкейков, которые сведут с ума всех домашних — без добавки не обойтись

Всего несколько дней осталось до начала масленичной недели. Классическим блюдом в это время становятся блины. Однако эксперты рассказали о так называемых панкейках, которые также могут украсить ваш праздничный стол.

Ингредиенты:

- пшеничная мука (200 гр);

- сахар (2 ст. ложки);

- яйца (1 шт.);

- молоко (200 мл);

- соль (0,5 чайн. ложки);

- оливковое или подсолнечное масло (3 ст. ложки);

- сода пищевая (0,5 чайн. ложки) ;

- лимонная кислота (0,25 чайн. ложки).

Для начала можно соединить все сухие ингредиенты и перемешивать их на протяжении 30 секунд. После добавить в смесь яйцо и перемешать миксером. Далее нужно влить молоко и снова замешать. Сразу после - сдобрить тесто тремя ложками масла и снова перемешать, пишет портал «А теперь внимание!».