«Чрезвычайные обстоятельства»: мать певицы Валерии госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали 84-летнюю маму певицы Валерии. Несмотря на то, что родственница звезды обладает крепким здоровьем, ведет активный образ жизни, ей понадобилась помощь медиков.

На госпитализацию Галина Перфилова согласилась сама, но причин, почему ей потребовалась поправить здоровье, не назвала. На связь с журналистами мама Валерии вышла сама и успокоила фанатов звездной семьи, что находится в надежных руках врачей.

По словам Галины Николаевны, она просто простудилась, ничего страшного с ней не происходит.

«Вы знаете, у меня чрезвычайные обстоятельства. Я лежу в больнице. Простудилась. Меня лечат», - честно призналась женщина изданию «Абзац».

При этом о своем самочувствии Перфилова говорить отказалась.