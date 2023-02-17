Домашние оценят: названы ингредиенты, которые всегда нужно добавлять в куриный суп

Куриный суп по праву считают оздоравливающим блюдом. Поэтому многие хозяйки стремятся, чтобы он получился наваристы и вкусным. Эксперты назвали три ингредиента, которые помогут сделать суп еще вкуснее.
Неплохим решением станет добавление лаврового листа. Он входит в состав любых первых блюд. Эта приправа придаст супу легкий пикантный вкус и будет идеально сочетаться с куриным мясом. Еще одна универсальная пряность - черный перец. Лучше отдавать предпочтение молотому.
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Куриный бульон приобретет интересное звучание, если добавить в него травы. Самым лучшим вариантом станет сухой или свежий укроп. Также хорошо подчеркивает вкус куриного бульона петрушка, пишет «Белновости».
Некоторые хозяйки добавляют в куриный бульон сливочное масло. Благодаря этому он становится более насыщенным и изысканным.