Домашние оценят: названы ингредиенты, которые всегда нужно добавлять в куриный суп

Куриный суп по праву считают оздоравливающим блюдом. Поэтому многие хозяйки стремятся, чтобы он получился наваристы и вкусным. Эксперты назвали три ингредиента, которые помогут сделать суп еще вкуснее.

Неплохим решением станет добавление лаврового листа. Он входит в состав любых первых блюд. Эта приправа придаст супу легкий пикантный вкус и будет идеально сочетаться с куриным мясом. Еще одна универсальная пряность - черный перец. Лучше отдавать предпочтение молотому.

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