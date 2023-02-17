Чарующие, женственные, необычные: названы пять лучших арабских духов, поражающих своим шлейфом

Женские духи

Женские духи. Фото: Global Look Press

Эти ароматы завоевали любовь многих покупательниц.

Эксперты «МаркиКачества» составили список лучших арабских духов для женщин. В топ-5 вошли чарующие ароматы, которые завоевали сотни восторженных отзывов покупательниц.

Итак, лидером был признан цветочно-фруктовый парфюм под названием Nishane Hundred Silent Ways. Эти духи очень стойкие и имеют аромат жасмина, гардении, ириса, мандарина, туберозы и персика на ванильно-древесной базе.

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Вторым в рейтинге стал аромат Attar Collection Musk Kashmir с теплой и пряной композицией из гвоздики, мускуса, сандала и белого перца. 

Бронзу завоевали духи Amouage Woman. Как рассказывают сами покупательницы, аромат постепенно раскрывается, сменяя пряные ноты на цветочные. Отличается особой стойкостью и экономичным расходом.

В пятерку лучших также вошли Al Haramain Sultan и Syed Junaid Alam Hadarah. Эти духи, как отметили эксперты, также обладают невероятным шлейфом и отличной стойкостью.

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