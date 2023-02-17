Чарующие, женственные, необычные: названы пять лучших арабских духов, поражающих своим шлейфом

Эксперты «МаркиКачества» составили список лучших арабских духов для женщин. В топ-5 вошли чарующие ароматы, которые завоевали сотни восторженных отзывов покупательниц.

Итак, лидером был признан цветочно-фруктовый парфюм под названием Nishane Hundred Silent Ways. Эти духи очень стойкие и имеют аромат жасмина, гардении, ириса, мандарина, туберозы и персика на ванильно-древесной базе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вторым в рейтинге стал аромат Attar Collection Musk Kashmir с теплой и пряной композицией из гвоздики, мускуса, сандала и белого перца.