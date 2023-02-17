Создайте себе зону комфорта: как превратить балкон в место для вдохновения

Открытый балкон может послужить хорошим местом для отдыха на свежем воздухе, особенно летом. Не всегда есть возможность уехать за город. В хорошую погоду можно наслаждаться природой, разместив по периметру ящички с цветами.

Важно помнить о реконструкции балконов, то есть вовремя подкрашивать и производить ремонтные работы.