Создайте себе зону комфорта: как превратить балкон в место для вдохновения

Эксперты рассказали, как превратить балкон в жилое помещение, где можно отдохнуть душой, выпить чашечку кофе утром или проводить закат после тяжелого трудового дня.
«Создавая жилое помещение в этом месте, не стоит относиться к балкону, как к самостоятельной комнате: организовывать тренажерный зал, кабинет. Лучше, если он станет своеобразной «зоной отдыха», которая легко выполнит роль столовой, офиса, мастерской», - посоветовал эксперт Степан Бугаев.
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На балконе можно поставить мягкое кресло и небольшой столик, а также уютную плетенную или кованую мебель. Также, как рассказали эксперты, хорошо будет смотреться подиум с подушками для отдыха. Специалисты посоветовали сделать ниши с подсветками, в которых можно будет разместить растения или любимые антикварные статуэтки, пишет Marie Claire.
Открытый балкон может послужить хорошим местом для отдыха на свежем воздухе, особенно летом. Не всегда есть возможность уехать за город. В хорошую погоду можно наслаждаться природой, разместив по периметру ящички с цветами.
Важно помнить о реконструкции балконов, то есть вовремя подкрашивать и производить ремонтные работы.