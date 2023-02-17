Вкусный и натуральный: назван лучший фарш для домашних котлет — есть в каждом супермаркете

В Роскачестве назвали лучшую торговую марку фарша для приготовления вкусных домашних котлеток. Этот продукт можно встретить в любом магазине.

В исследовании специалистов приняли участие товары 18 известных марок, их строго оценивали по шести критериям.

Итак, лучшим был признан фарш «Домашний» торговой марки «Хороший вкус». Он абсолютно безопасен, как установили эксперты. Продукт приготовлен только из качественного сырья, он свежий, содержит достаточное количество белков и жиров, а также соответствует заявленной массе. Этот фарш получил высшую дегустационную оценку — 5 баллов.