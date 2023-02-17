Долой жир и копоть: названы народные средства, которые сделают кухню чистой

Одно из самых грязных мест в современной квартире — это кухня. Она часто страдает от последствий приготовления еды. Как рассказали эксперты, чаще всего загрязняются нижние ярусы гарнитуры. На них оседают жир и копоть.

Со временем пятна покрываются пылью, получается неприятный липкий налет. Оттереть его весьма непросто. В этом деле вам могут помочь два народных средства, пишет портал belnovosti.

Легче всего привести шкафчики и ручки кухонного гарнитура в порядок с помощью жидкости для мытья окон с содержанием спирта. К ней также можно добавить моющее средство для посуды, уверяют эксперты.