Готовьтесь к барической горе: россиян напугали прогнозом погоды до 23 февраля

Синоптики предупредили россиян о резком изменении погодных условий в ближайшие дни. Они могут сказаться на состоянии здоровья некоторых метеозависимых граждан.

Так, днем ранее в Самарской области атмосферное давление достигло отметки в 755 миллиметров ртутного столба. Вплоть до 23 февраля оно будет стремительно падать. Такое явление называется барической горой.

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Это значит, что у некоторых людей снижается артериальное давление. У них могут появляться головные боли, головокружение и тошнота. Особенно погодные изменения будут сказываться на пожилых людях.