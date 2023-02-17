Готовьтесь к барической горе: россиян напугали прогнозом погоды до 23 февраля

Синоптики предупредили россиян о резком изменении погодных условий в ближайшие дни. Они могут сказаться на состоянии здоровья некоторых метеозависимых граждан.
Так, днем ранее в Самарской области атмосферное давление достигло отметки в 755 миллиметров ртутного столба. Вплоть до 23 февраля оно будет стремительно падать. Такое явление называется барической горой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Это значит, что у некоторых людей снижается артериальное давление. У них могут появляться головные боли, головокружение и тошнота. Особенно погодные изменения будут сказываться на пожилых людях.
Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал Teleprogramma.pro о сюрпризах первого месяца весны. По словам специалиста, переход температуры через нуль к положительному значению — а именно такой критерий метеорологической весны — случается в конце марта. С высокой вероятностью так произойдет и в этом году.