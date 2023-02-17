В ближайшее время будет так и ни копейкой больше: объявлен новый курс валют — что изменилось

Центральный банк России в пятницу вечером, 17 февраля, озвучил курс валют. Он будет неизменным до понедельника, пока вновь на Московской бирже не пройдут торги.

В эту пятницу, 17 февраля, впервые за минувшую неделю, рубль немного укрепился. Доллар по итогам торгов снизился на 5 копеек, теперь он торгуется на уровне 74,75 рубля. Евро уступил 36 копеек и снизился до 79,61 рубля.

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