В ближайшее время будет так и ни копейкой больше: объявлен новый курс валют — что изменилось

Доллары и евро

Доллары и евро. Фото: Global Look Press

Центральный банк России опубликовал курс валют, который будет действовать до ближайшего понедельника.

Центральный банк России в пятницу вечером, 17 февраля, озвучил курс валют. Он будет неизменным до понедельника, пока вновь на Московской бирже не пройдут торги.

В эту пятницу, 17 февраля, впервые за минувшую неделю, рубль немного укрепился. Доллар по итогам торгов снизился на 5 копеек, теперь он торгуется на уровне 74,75 рубля. Евро уступил 36 копеек и снизился до 79,61 рубля.

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Что касается прогнозов, то на будущей неделе аналитики предсказывают рублю укрепление. Финансисты видят предпосылки для возможной корректировки национальной валюты.

По материалам vnimanie.pro.

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