Осталось несколько дней и все: что произойдет с рублем на будущей неделе — цифры трехзначные

В эту пятницу, 17 февраля, рубль впервые за неделю во время торгов продемонстрировал, что может устоять на ногах. Национальная валюта скорректировалась в финальный на этой неделе день торгов.

Что будет дальше? У аналитиков единого мнения на этот счет нет. Одни утверждают, что на следующей неделе рубль будет снижаться и приводят даже трехзначные цифры. Курс доллара может еще превысить уровень 75,5 рубля, но потом рубль начнет укрепляться на фоне усиления продаж валюты экспортерами для уплаты февральских налогов, полагает аналитик Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург».

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