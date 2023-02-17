Спекулянты фиксируют прибыль: что произошло с рублем на торгах в эту пятницу — лучше вам не знать этих цифр

На биржевых торгах в эту пятницу, 17 февраля, рубль немного скорректировал свои позиции. Впервые за неделю национальная валюта попыталась продемонстрировать некую устойчивость по отношению к доллару и евро.
По данным Московской биржи, курс доллара падал на 72 копейки, до 74,14 рубля, евро — на 1,11 рубля, до 78,84 рубля. Но если вы не интересуетесь торгами, вам лучше не знать эти цифры.
«Российская валюта сегодня достигла очередного минимума по отношению к доллару, после чего началось укрепление рубля. Не исключено, что сегодня спекулянты фиксируют прибыль после продолжительного ослабления рубля. Также на рынок могли вернуться экспортеры, которые готовятся к выплатам НДПИ в конце февраля», — отметил Иван Капустянский из УК «Первая».
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Согласно прогнозам финансовых аналитиков, на следующей неделе февраля рубль может начать укрепляться.
По материалам 1prime.ru