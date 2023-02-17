«Даже если вы всегда боялись»: Василиса Володина обнадежила людей 17 февраля

Василиса Володина. Фото: соцсети

Василиса Володина. Фото: соцсети

Астролог дала прогноз на новый день.

Известная телеведущая, астролог Василиса Володина на новый день февраля, 17 число, дала совет людям, как завести новые знакомства. Звездочет считает, что сейчас самое время выходить на международный уровень. И язык можно подтянуть, и друзей завести.

«День, когда можно обрести заграничного друга или вдохновить кого-то собственным жизненным опытом.

Регистрируемся в приложениях для практики с носителем, обозначаем для себя сроки и уровень, который нужно достичь, проговариваем вслух или письменно, зачем нам это нужно, какие возможности откроет перед нами владение иностранным языком. И в путь!

Даже если вы всегда боялись прямого общения, сейчас ситуация подтолкнет к вам человека, с которым беседа завяжется легко», - обнадежила Володина в Telegram.

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