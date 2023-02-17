«Могут заставить понервничать»: о неизбежном в выходные предупредил Глоба – лучше приготовиться

Известный астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, предупредил подписчиков о грядущем в выходные, 18 и 19 февраля. Это предпоследний уикенд месяца, он предваряет Новолуние. И события могут преподнести неприятные сюрпризы.

«Круговорот событий вовлечет вас в поток неожиданных хлопот в субботу. Ситуации могут заставить понервничать, но постарайтесь держаться «своих» и все задачи решать коллективно», - предупредил астролог.

А вот второй выходной, 19 февраля, уже позволит расслабиться. Можно достичь успехов в творчестве и самопознании, тем более грядущее Новолуние этому благоволит.

«Старайтесь сеять добро и любовь вокруг, игнорируя тех, кто пытается выбить из равновесия», - посоветовал Глоба-младший.

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