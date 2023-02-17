«Банки должны отвечать перед клиентами»: украденные мошенниками деньги людям будут возвращать

Ежедневно сотни, а то и тысячи людей попадаются на уловки телефонных мошенников и переводят свои кровно заработанные, оставаясь без копейки. Особенно уязвимы пенсионеры. Часто пожилые отдают все, берут кредиты и долги. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что пора прервать эту историю и обязать банки возмещать пострадавшим деньги.

«Банки должны отвечать перед клиентами. Перед мошенниками человек более беззащитен, чем финансовая организация. И знание (о том, как обманывают мошенники) не всегда спасает», - считает финансист.

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Набиуллина пояснила, что так учреждения активнее будут вовлечены в развитие системы антифрод, призванной бороться с мошенническими транзакциями.

«Системы защиты от мошенников могут создать только сами финансовые институты», - добавила Эльвира Набиуллина. – «Если мы знаем, что это счет мошенника, то надо блокировать поступление на него средств. Эту систему надо продумать».

По материалам сайта KP.RU