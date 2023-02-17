Сохранит свой вид и запах: россиянам рассказали, как правильно хранить свежую зелень

Россиянам объяснили, как сохранить купленную свежую зелень максимально долго. По словам специалиста сервиса доставки продуктов Дарьи Уткиной, если правильно обработать и хранить этот продукт, то он сохранит свой привлекательный вид на несколько недель.
Специалист посоветовала съедать зелень в первые два-три дня. Но если хочется сохранить ее на подольше, то растения нужно перебрать, промыть и обязательно избавиться от уже увядших или поврежденных частей.
Также необходимо прополоскать зелень несколько раз и далее высушить на бумажных полотенцах. Хранить травы лучше в отсеках холодильника, где не нарушается вентиляция. Но при соблюдении температуры от +2 до +4 градусов, сообщает «Лента.ру». При этом не стоит слишком перегружать отсеки.
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Для данного продукта подойдет плотно закрытая стеклянная банка. В ней некоторая зелень может находиться до месяца.
Хорошей альтернативой стеклу служит пластиковый контейнер. Однако Уткина посоветовала помнить, что некоторые из них могут выделять химические запахи. Чтобы поддержать оптимальный уровень влажности, на дно контейнера можно положить слегка смоченную водой салфетку.