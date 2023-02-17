Сохранит свой вид и запах: россиянам рассказали, как правильно хранить свежую зелень

Россиянам объяснили, как сохранить купленную свежую зелень максимально долго. По словам специалиста сервиса доставки продуктов Дарьи Уткиной, если правильно обработать и хранить этот продукт, то он сохранит свой привлекательный вид на несколько недель.

Специалист посоветовала съедать зелень в первые два-три дня. Но если хочется сохранить ее на подольше, то растения нужно перебрать, промыть и обязательно избавиться от уже увядших или поврежденных частей.

Также необходимо прополоскать зелень несколько раз и далее высушить на бумажных полотенцах. Хранить травы лучше в отсеках холодильника, где не нарушается вентиляция. Но при соблюдении температуры от +2 до +4 градусов, сообщает «Лента.ру». При этом не стоит слишком перегружать отсеки.