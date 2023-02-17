«Важно сконцентрироваться»: Глоба 17 февраля обратился к людям – каждого касается

Очередная февральская неделя с 13 по 19 числа стремится к завершению. А вместе с ней уйдут и непростые дни, взрывные сюрпризы и сложности, о которых в своем прогнозе говорил Богдан Глоба, сын Павла и Тамары Глобы.

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В пятницу, 17 февраля, собранность по-прежнему не помешает, подчеркнул астролог. Он объяснил в срочном предупреждении своим подписчикам, что в последний рабочий день семидневки ждет каждого.