Будете самыми стильными: Лисовец раскрыл самый актуальный принт сезона

Известный стилист Владислав Лисовец назвал самый актуальный принт весенне-летнего сезона. В новой статье на своем сайте он призвал модников не зацикливаться на однотипных рисунках в одежде.
«Самым актуальным будет анималистичный принт: под змею, под леопарда», — поделился эксперт.
Такие тренды будут одинаково хорошо смотреться на платьях и брюках, на обуви и верхней одежде, признался Лисовец.
«Но мода — это самовыражение, и вы можете выглядеть так, как чувствуете себя сегодня, поэтому стоит ли ограничивать себя на одном лишь возможном принте?» — посоветовал он.
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Сам Влад признался, что не представляет свой гардероб без образов в горох. Стилист посоветовал модникам быть свободными в вопросе стиля.