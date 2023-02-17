Будете самыми стильными: Лисовец раскрыл самый актуальный принт сезона

Известный стилист Владислав Лисовец назвал самый актуальный принт весенне-летнего сезона. В новой статье на своем сайте он призвал модников не зацикливаться на однотипных рисунках в одежде.

«Самым актуальным будет анималистичный принт: под змею, под леопарда», — поделился эксперт.

Такие тренды будут одинаково хорошо смотреться на платьях и брюках, на обуви и верхней одежде, признался Лисовец.