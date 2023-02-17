Будете самыми стильными: Лисовец раскрыл самый актуальный принт сезона

Влад Лисовец

Влад Лисовец. Фото: Global Look Press

Сам стилист признался, что не представляет свой гардероб без образов в горох.

Известный стилист Владислав Лисовец назвал самый актуальный принт весенне-летнего сезона. В новой статье на своем сайте он призвал модников не зацикливаться на однотипных рисунках в одежде.

«Самым актуальным будет анималистичный принт: под змею, под леопарда», — поделился эксперт.

Такие тренды будут одинаково хорошо смотреться на платьях и брюках, на обуви и верхней одежде, признался Лисовец.

«Но мода — это самовыражение, и вы можете выглядеть так, как чувствуете себя сегодня, поэтому стоит ли ограничивать себя на одном лишь возможном принте?» — посоветовал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сам Влад признался, что не представляет свой гардероб без образов в горох. Стилист посоветовал модникам быть свободными в вопросе стиля.

Читайте также