Будут путешествовать бесплатно: правительство выделит деньги на школьников — программа уже разработана

Российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил об увеличении субсидирования туристических программ для школьников. Правительство планирует выделить средства для того, чтобы учащиеся могли больше путешествовать.

Программы разработали уже в 29 регионах страны. Они предполагают короткие поездки по своему или соседним регионам. Сумма дополнительного субсидирования составит миллиард рублей.

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К слову, решение в правительстве приняли после того, как стало понятно, что за год существования программы она оказалась востребованной и актуальной, пишет ОСН.