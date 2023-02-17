Сохраняйте баланс: названы основные правила возвращения к тренировкам после долгого перерыва

Фитнес-эксперт Джей Кардиелло рассказал, как без вреда для здоровья вернуться к тренировкам после долгого перерыва.

Специалист в первую очередь посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость два раза в неделю. Далее в зависимости от графика можно попробовать включить легкие кардиотренировки, пишет издание Shape.

По словам Кардиелло, интенсивные нагрузки можно постепенно вводить через неделю после начала кардио.