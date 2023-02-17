Сохраняйте баланс: названы основные правила возвращения к тренировкам после долгого перерыва

Девушка занимается спортом

Девушка занимается спортом. Фото: Global Look Press

Интенсивные тренировки можно постепенно вводить спустя неделю после начала кардио.

Фитнес-эксперт Джей Кардиелло рассказал, как без вреда для здоровья вернуться к тренировкам после долгого перерыва.

Специалист в первую очередь посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость два раза в неделю. Далее в зависимости от графика можно попробовать включить легкие кардиотренировки, пишет издание Shape.

По словам Кардиелло, интенсивные нагрузки можно постепенно вводить через неделю после начала кардио.

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«Рассмотрите упражнения для улучшения осанки, развития основной силы, активизации ягодичных мышц и подколенных сухожилий», - также посоветовал специалист.

По словам тренера, на начальном этапе подойдут приседания, выпады, планка и занятия на фитболе.

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