Их книги есть у вас дома: названы самые издаваемые писатели в России

Российская книжная палата перечислила самых издаваемых писателей в стране. Итак, лидером рейтинга оказался легендарный Стивен Кинг. Его книги были изданы в России тиражом 1 369 500 экземпляров.

На второй строчке оказался Федор Достоевский с показателем 916,2 тысячи экземпляров. В топ-3 также вошла Агата Кристи — 848 тысяч экземпляров, сообщает ТАСС.

Кроме того, среди детских авторов в первую тройку вошли Корней Чуковский (898,7 тысячи экземпляров книг были проданы в нашей стране), Холли Вебб (753 тысячи экземпляров) и Джоан Роулинг (752 тысячи экземпляров).