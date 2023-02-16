Их книги есть у вас дома: названы самые издаваемые писатели в России

Российская книжная палата перечислила самых издаваемых писателей в стране. Итак, лидером рейтинга оказался легендарный Стивен Кинг. Его книги были изданы в России тиражом 1 369 500 экземпляров.
На второй строчке оказался Федор Достоевский с показателем 916,2 тысячи экземпляров. В топ-3 также вошла Агата Кристи — 848 тысяч экземпляров, сообщает ТАСС.
Кроме того, среди детских авторов в первую тройку вошли Корней Чуковский (898,7 тысячи экземпляров книг были проданы в нашей стране), Холли Вебб (753 тысячи экземпляров) и Джоан Роулинг (752 тысячи экземпляров).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
При этом в 2022 году самой популярной из школьной программы книгой у россиян стал роман «Мастер и Маргарита» писателя Михаила Булгакова. За год книги продали на 9,1 миллиона рублей.