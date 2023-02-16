Вас будет ждать провал: стилист раскрыла запрещенный цвет одежды для собеседования

Стилист Евгения Гудошина перечислила самые удачные и неудачные цвета одежды для прохождения собеседования. Она отметила, что некоторые из них обернутся полным провалом, а другие помогут устроиться на работу.

Итак, желтый цвет крайне нежелателен для встречи с работодателем. Это касается как одежды, так и аксессуаров. Оранжевый также станет неудачным выбором. У многих эти цвета ассоциируются с детством. Но в глазах работодателя кандидат покажется инфантильным и витающим в облаках, рассказала стилист.

При этом идеальным цветом одежды для собеседований станет синий. Строгий костюм такого цвета расскажет о серьезности, пунктуальности, надежности и стабильности, отметила Гудошина. К слову, коричневый цвет в этом контексте близок к синему, пишет издание News.ru.

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