Заработали целое состояние: эксперты рассекретили цвет глаз богатых и успешных женщин

Эксперты изучили внешность наиболее успешных и богатых женщин мира. Выяснилось, что у них всех есть одна интересная особенность — цвет глаз.
Итак, больше всего миллиардерш оказались обладательницами карих глаз. Это, к примеру, владелицы компаний L'Oréal и Walmart Франсуаза Бетанкур-Майерс и Элис Уолтон, а также наследница Koch Industries Джулия Кох. По мнению экспертов, карие глаза считаются признаком расчетливости и меркантильности.
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Однако кареглазок оказалось мало среди политиков и их жен, а также королевских особ. У большинства из них — зеленые глаза, как и у самых знаменитых писательниц в мире, пишет Wday.
К примеру, Мелания Трамп, Кейт Миддлтон, королева Летиция, а также княгиня Монако Шарлен имеют разные оттенки глаз — от фисташки до глубокого зеленого.