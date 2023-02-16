Заработали целое состояние: эксперты рассекретили цвет глаз богатых и успешных женщин

Эксперты изучили внешность наиболее успешных и богатых женщин мира. Выяснилось, что у них всех есть одна интересная особенность — цвет глаз.

Итак, больше всего миллиардерш оказались обладательницами карих глаз. Это, к примеру, владелицы компаний L'Oréal и Walmart Франсуаза Бетанкур-Майерс и Элис Уолтон, а также наследница Koch Industries Джулия Кох. По мнению экспертов, карие глаза считаются признаком расчетливости и меркантильности.

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