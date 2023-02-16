Вплоть до отравления: какие яблоки нельзя покупать в магазинах

Россиянам рассказали, какие яблоки, продающиеся в магазинах, представляют опасность для здоровья человека. Так, руководитель организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева сообщила, что нужно избегать фруктов, которые расфасованы по пакетам.
Из-за упаковки очень сложно проверить, не испортились ли яблоки. При этом, если не заметить гниль, можно серьезно навредить своему организму из-за отравления.
«Много раз видели такую ситуацию: лежат яблоки в пакетах, на вид красивые, так и хочется купить. А вот если тщательно потрясти яблоки, то можно увидеть гниль. Ее довольно сложно заметить, поэтому не стоит брать уже расфасованные яблоки», — объяснила Васильева порталу «А теперь внимание!».
Если все-таки нет возможности купить яблоки не в упаковке, необходимо внимательно изучить информацию, указанную на пакете, тщательно проверить упакованные фрукты.
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Ранее эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору яблок. По их словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на то, чтобы плоды были целыми, без лишней влажности, посторонних запахов и привкусов. На вид они должны быть спелыми. Только такие плоды будут вкусными.
Также эксперты дали несколько советов по хранению продуктов. Чтобы ваши яблоки не испортились, их нужно разложить на сухую поверхность. Это уменьшит шанс развития многих патогенных микроорганизмов