Вплоть до отравления: какие яблоки нельзя покупать в магазинах

Россиянам рассказали, какие яблоки, продающиеся в магазинах, представляют опасность для здоровья человека. Так, руководитель организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева сообщила, что нужно избегать фруктов, которые расфасованы по пакетам.

Из-за упаковки очень сложно проверить, не испортились ли яблоки. При этом, если не заметить гниль, можно серьезно навредить своему организму из-за отравления.

«Много раз видели такую ситуацию: лежат яблоки в пакетах, на вид красивые, так и хочется купить. А вот если тщательно потрясти яблоки, то можно увидеть гниль. Ее довольно сложно заметить, поэтому не стоит брать уже расфасованные яблоки», — объяснила Васильева порталу «А теперь внимание!».

Если все-таки нет возможности купить яблоки не в упаковке, необходимо внимательно изучить информацию, указанную на пакете, тщательно проверить упакованные фрукты.

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