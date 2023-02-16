С заботой об экологии: россиянам перестанут выдавать чеки в магазинах

Российский экологический оператор (РЭО) предложил Федеральной налоговой службе (ФНС) отказаться от использования бумажных чеков в магазинах.

Специалисты объяснили, что чеки и бумагу для факсов переработать невозможно. В их состав входит токсичное вещество, которое загрязняет остальную макулатуру - бисфенол А.

Кроме того, сейчас в стране очень мало пунктов приема, которые передают чеки предприятиям на переработку. Таким образом, большая часть кассовой бумаги попадает на полигон. Каждый год, как сообщили специалисты, используется около десяти тысяч тонн термобумаги, пишет «Российская газета».

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Однако для полного перехода на электронные чеки правительству потребуется дополнение закона, обеспечивающего приоритет электронного чека перед бумажным.