Платить налог не придется: водителям раскрыли, как продать машину и сохранить вырученные деньги

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Отмечается, что налог не платится, если срок владения авто более трех лет, а также если машина была получена в подарок от родственника или в наследство. Надо знать, что близкими родственниками считаются: супруг, родители, дедушки и бабушки, внуки, братья и сестры.

Получить автомобиль в наследство можно от любого человека. Также налог не платится, если машина была продана дешевле 250 тысяч рублей.