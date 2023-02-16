Цены на отдых в санаториях резко взлетели на 15–20%: места могут закончиться уже весной

В последние годы значительно сузился список мест, где можно отдохнуть. Путевки за границу стали гораздо дороже, а в некоторые страны стало сложно попасть из-за сложностей с получением шенгеских виз, а также из-за закрытого неба для отечественных самолетов над Европой. Поэтому поездки в санатории стали особенно популярны.
Эксперты Profi.Travel заметили, что произошел рост цен на отдых в санаториях России. Им удалось вычислить, что летний отдых в российских санаториях подскочил примерно на 15–20% в цене в сравнении с прошлым годом.
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А вот в ассоциации отельеров «АМОС» рассказали, что растет и спрос. Они предполагают, что уже к середине марта в хороших санаториях уже просто не останется мест на лето.
Больше всего экспертов удивляет, что даже рост цен не отпугивает туристов. Места в лучшие санатории бронируют задолго до отпуска. Граждане готовы даже платить крупные суммы, чтобы точно хорошо отдохнуть летом, пишет РИА Новости.