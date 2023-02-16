Покупайте срочно впрок, чтобы потом не кусать локти: цена на сахар взлетит в ближайшее время — экономисты предупреждают

Цены на продукты в России за последние месяцы заметно изменились. Рост стоимости объясняется инфляционными процессами.
Экономисты считают своим долгом предупредить граждан и о том, что в 2023 году может заметно подорожать сахар. В преддверии лета стоит закупиться, потом может быть поздно из-за дороговизны.
Причина подорожания для наших граждан неочевидная. Цена на сахар взлетит из-за того, что стал очень дорого стоить бензин в Бразилии. По этой причине многие потребители перешли на биотопливо и этанол, в производстве которых используется сахар.
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«Много сахарного тростника идет именно на эти товары, а предложение для пищевой промышленности резко сокращается», — отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
Мировые цены на сахар пойдут вверх. Изменятся они и в магазинах.
По материалам 1prime.ru