Ипотека под пять процентов годовых: эксперт рассказал о программе, которая удешевит кредит в два раза

В России многие семьи не могут позволить себе купить жилье. Именно кредит позволяет им решить эту проблемы. Однако в прошлом году снова повысилась ставка по ипотеке. Экономист Игорь Качалов рассказал об инициативе Госдумы, которая предложила запустить ипотеку под 5% годовых на новостройки.
По словам эксперта, если ставку зафиксируют на минимуме, то это позволит снизить ежемесячные взносы, а также переплату — в 2–2,5 раза.
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«Когда ставка по ипотечному кредиту более 10 процентов, то получается слишком большая переплата, иногда в два или два с половиной раза. <…> Ипотека под пять процентов даст возможность крайне доступных платежей для россиян. В некоторых случаях такой кредит может оказаться наравне с арендой квартиры или даже дешевле», — рассказал Качалов, пишет издание «Подмосковье сегодня».