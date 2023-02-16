Сын Жириновского арестован

Олег Эйдельштейн, сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, арестован на 15 суток за то, что устроил дебош в одном из столичных ресторанов. Похоже, что репутация мужчины испорчена всерьез. К тому же Олег Владимирович продолжал себя вести некорректно и в отделе полиции, куда его доставили.

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Он громко оскорблял стражей порядка, а потом пустил в ход кулаки и успел ударить одного из полицейских. На Эйдельштейна составлен административный протокол о мелком хулиганстве, сообщает издание Аrgumenti.ru.