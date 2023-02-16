Нужно срочно запасаться! Названы два продукта, цены на которые взлетят в этом году — один из них можно закупить впрок

Подорожание двух продуктов во всем мире в этом году уже практически предрешено. Это — сахар и апельсины.

Причины две — снижение производства и рост спроса.

Сахар дорожает из-за скачка цен на бензин в Бразилии, заставившего многих потребителей перейти на биотопливо и этанол.