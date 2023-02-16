Нужно срочно запасаться! Названы два продукта, цены на которые взлетят в этом году — один из них можно закупить впрок

Подорожание двух продуктов во всем мире в этом году уже практически предрешено. Это — сахар и апельсины.
Причины две — снижение производства и рост спроса.
Сахар дорожает из-за скачка цен на бензин в Бразилии, заставившего многих потребителей перейти на биотопливо и этанол.
«Много сахарного тростника идет именно на эти товары, а предложение для пищевой промышленности резко сокращается», — отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
Что касается апельсинов, то по данным, которые приводит Всемирный банк, в 2022 году подорожали почти в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Это связано с плохими погодными условиями в основных странах-экспортерах — Бразилии и США. Прогнозы на урожай апельсинов в 2023 году не внушают оптимизма, а это значит, что цены на них тоже пойдут вверх.
К счастью, сахаром можно запастись. Так что стоит его брать сейчас, пока не подорожал.
По материалам 1prime.ru