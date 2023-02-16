Евро и доллар останутся под запретом: готовится новое заявление

Приближается важная дата — 9 марта. Именно до этого дня 2023 года в России действуют ограничения на снятие наличной валюты. Но, судя по всему, после 9 марта они сняты не будут.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сделала заявление, которым четко дала понять, что ситуация складывается таким образом, что послаблений пока не предвидится. Наличные евро и доллар в России пока так и останутся под запретом, точнее, их нельзя будет обналичить в банкомате, имея средства на валютном счете. Купить евро и доллары можно будет по-прежнему в банках за рубли.

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