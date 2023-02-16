1 600 рублей зачислят на карту: пенсию повысят для ряда пожилых граждан

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Им положены выплаты от государства. Примечательно, что январе и феврале прошла индексация. Некоторые льготники в марте 2023 года получат прибавку к пенсии. Отмечается, что следующее повышение запланировано только на июнь 2023 года.
Но скоро пенсионерам зачислят надбавку в размере 1 600 рублей, но лишь тем, кто отработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет.
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Добавим, что небольшую надбавку ввели в 2019 году. Поясняется, что она составляла 25% от страховой пенсии по инвалидности или по старости. Позже ее отменили для тех, кто переехал в город.
А вот в 2022 году выплаты решили вернуть. Теперь не обязательно жить в сельской местности, чтобы получать деньги, об этом пишут «Известия».