Как быстро очистить серебро зубной пастой: лучше дорогих средств из магазина – блеск нереальный

Сейчас в хозяйственных отделах магазинов можно встретить немало средств для очищения серебра. Стоят они всегда нереальных денег, что не может не расстраивать.

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К тому же, давайте скажем честно самим себе, чистить серебро каждому из нас приходится не так часто, чтобы всерьез потратиться на эти дорогие тюбики. Поэтому настало время вспомнить старый проверенный способ, который реально работает. Им пользовались наши мамы и бабушки.

Итак, чтобы эффективно очистить серебро (ложки, вилки или украшения), нужно иметь в своем домашнем арсенале старую зубную щетку и зубную пасту (любую). Далее выдавить пасту на щетку и хорошенько прочистить украшения. Они заблестят с нереальной силой! Причем в два счета, без усилий и лишней траты денег.