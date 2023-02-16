Через две недели будет поздно: почему россияне бросились сбывать доллары

Вопрос о том, когда лучше сбыть доллары, которые были приобретены в качестве вложения средств, всегда стоит на повестке. Ответить на него однозначно довольно сложно.

Однако сейчас многие россияне бросились обменивать валюту США в банки. Причин тут две.

Во-первых, доллар перевалил на московских валютных торгах за 74 рубля и реализовывать его сейчас выгодно.

И, во-вторых, через две недели, в марте, будет очень непростой валютный период.

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Бизнес-консультант Дарья Григорян заявила корреспондентам «А теперь внимание!», что с этого месяца по июнь будет период сильной волатильности, мы увидим резкие взлеты и падения курсов доллара и евро.

В такие времена можно наделать немало ошибок, поэтому желательно совершать операции с деньгами в более спокойное время.