Как отбелить пластик копеечным гидроперитом: цена в аптеке – 60 рублей, эффект – чумовой

Белый пластик со временем неизменно темнеет и начинает выглядеть неприглядно. Нередко даже самые современные моющие и чистящие средства не могут справиться с этой проблемой.

Вместе с тем есть проверенный способ отбеливания предметов и техники из пластмассы при помощи гидроперита.

Сейчас этот метод из времен СССР набирает обороты популярности. И не зря! Он реально рабочий, к тому стоят таблетки гидроперита в аптеках сущие копейки, примерно 60 рублей.

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Столовой ложкой измельчить 10 таблеток гидроперита в порошок. Насыпьте получившийся порошок в глубокую стеклянную или фарфоровую миску, добавить 2-3 столовые ложки воды комнатной температуры. Полностью растворить порошок.

Смочить ватные диски либо губку в полученном растворе, нанести его на пожелтевший пластик. Оставить состав на поверхности до тех пор, пока она не посветлеет (примерно на 1 час). Далее влажной тряпочкой смыть раствор. Работать рекомендуется в резиновых перчатках.

Источник: lifehacker.ru