Подлые изменщицы: не подпускайте женщин с этими именами к своим возлюбленным

Наверняка вы замечали, что некоторые женщины почти всю жизнь встречаются исключительно с женатыми мужчинами. Что их притягивает к ним?

Возможно, нежелание нести ответственность, возможно, обычная похоть, возможно, деньги. И, вполне вероятно, они просто обречены на эти несвободные романы из-за своих имен…

Эзотерики убеждены, что имя женщины диктует ей поведение. И некоторые дамы просто идут по велению своей судьбы, не задумываясь о последствиях.

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Среди тех, кто предпочитает встречаться с женатыми мужчинами, очень часто попадаются Аллы. Им плевать на обязательства, которые есть у мужчин в браке. Кроме того, они довольно ленивы, и, если им подвернулся женатый возлюбленный, они не будут отвергать его ухаживаний.

Натальям просто нравятся мужчины-покровители, а женатые мужчины часто любят на себя брать такую роль, когда заводят любовниц. Тут всем удобно: один помогает привлекательной даме и получает от нее ласку, а вторая не греет голову над бытовыми проблемами.

Ольги — страстные натуры. В их любовном арсенале в принципе обычно богатое разнообразие мужчин, поэтому женатых там тоже немало. Если они хотят кого-то, они его добьются, а штамп в паспорте для них — сущий пустяк.

Источник: progorod33.ru