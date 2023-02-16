Тройка лучшей косметики из Белоруссии: качественная, эффективная, недорогая, по ГОСТу

Российские покупательницы уже давно и беззаветно влюблены в косметику из Белоруссии. Эти средства хорошо показали себя в применении. Они приятны по текстуре, обладают легким ароматом, эффективны.

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Кроме того, россиянкам нравится, что они могут быть уверены в составе продуктов. Ведь в Белоруссии до сих пор делают ставку на стандарты ГОСТа. И то, что написано на упаковке кремов, лосьонов и масок, содержится с точностью внутри баночек и тюбиков.

Эксперты «МаркиКачества» проверили белорусскую косметику и составили рейтинг самой лучшей и эффективной из наименований, которые реализуются на территории РФ.

Белорусские средства Liv Delano вошли в рейтинг лучших из-за состава кремов и сывороток, производитель этой линии продвигает натуральный состав. В данной косметике не встретить парабенов и минеральных масел.

Марка «Белита-Витэкс» имеет лучший ассортимент, а потому тоже вошла в топ белорусской косметики. Средства Modum получили высокую оценку экспертов за большой набор по-настоящему действенных продуктов для красоты.

Источник: markakachestva.ru.