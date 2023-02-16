Сегодняшние торги нанесли удар: доллар добил тех, кто не успел купить валюту по нормальной цене

Четверг 16 февраля принес сокрушительные цифры с валютных торгов в Москве. Утром курс доллара вырос резко до 74,91 руб. Курс евро превысил 80 руб. Эксперты считают, что эти цифры к концу торгов повысятся еще.

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Доллар может достичь уровня 75,50 руб. Курс евро способен подняться до 81,50 руб. Эти цифры могут сильно расстроить тех, кто планировал, но не приобрел валюту по сходной цене.

Пока рубль усиливать не будут, предположительно, это может произойти ближе к 28 февраля, поскольку в этот период компании активно начнут выплачивать налоги.

Источник: primpress.ru.