Какой черный чай в пакетиках был признан самым вкусным: качество и аромат – отменные

Эксперты «МаркиКачества» провели исследование черного чая в пакетиках. Традиционно принято считать, что этот напиток быстрого приготовления намного уступает по качеству и аромату крупнолистовым экземплярам.
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Однако эксперты и пользователи отметили, что чай, который вошел в тройку лидеров, ничуть не хуже того, что заваривается в чайниках. Волшебный запах и вкус этого чая в пакетиках фактически не отличить от рассыпного.
Открыл тройку лидеров черный немецкий чай в пакетиках Althaus. Он почти не продается в магазинах, насладиться его вкусом можно в ресторанах, барах и кафе.
Второе место занял черный чай в пакетиках Dammann, который производится во Франции. Он относится к элитным сортам, часто его дарят в качестве ценного презента.
Третье место досталось напитку из Шри-Ланки Tipson, он и выращивается там, и расфасовывается.
Источник: markakachestva.ru.