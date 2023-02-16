Какой черный чай в пакетиках был признан самым вкусным: качество и аромат – отменные

Однако эксперты и пользователи отметили, что чай, который вошел в тройку лидеров, ничуть не хуже того, что заваривается в чайниках. Волшебный запах и вкус этого чая в пакетиках фактически не отличить от рассыпного.

Открыл тройку лидеров черный немецкий чай в пакетиках Althaus. Он почти не продается в магазинах, насладиться его вкусом можно в ресторанах, барах и кафе.

Второе место занял черный чай в пакетиках Dammann, который производится во Франции. Он относится к элитным сортам, часто его дарят в качестве ценного презента.

Третье место досталось напитку из Шри-Ланки Tipson, он и выращивается там, и расфасовывается.

Источник: markakachestva.ru.