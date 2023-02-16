Имена женщин, которые дают им долголетие: их волшебный характер — подарок судьбы

Счастье, доброе отношение к жизни, долголетие некоторым женщинам и девушкам просто порой даруют их родители. Как? При помощи имени, которое они дают дочкам.
Эзотерики убеждены, что имя — это код судьбы. И если вы даете правильное имя, то награждаете своих детей удачей и счастьем.
Называем женские имена, которые помогают их обладательницам прожить долгую и полную красок жизнь. Они имеют теплый и добрый характер, который нравится окружающим и вселенной. Солнечная энергия помогает им в их пути.
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Анастасия искренне любит этот мир и не стареет душой и сердцем. Это помогает ей жить полной жизнью и оставаться энергичной и молодой до конца дней своих.
Надежда — большая оптимистка. Она никогда не опускает руки и всегда находит выход даже из самой сложной ситуации. В этом секрет ее счастья и долголетия.
Ольга очень практична и не разменивается на лишнее. Кроме того, добра и отзывчива. Люди благодарны ей и тоже всегда готовы прийти на помощь. Это держит ее на плаву всю ее долгую жизнь.
Источник: horoscopes.rambler.ru.