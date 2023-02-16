Имена женщин, которые дают им долголетие: их волшебный характер — подарок судьбы

Счастье, доброе отношение к жизни, долголетие некоторым женщинам и девушкам просто порой даруют их родители. Как? При помощи имени, которое они дают дочкам.

Эзотерики убеждены, что имя — это код судьбы. И если вы даете правильное имя, то награждаете своих детей удачей и счастьем.

Называем женские имена, которые помогают их обладательницам прожить долгую и полную красок жизнь. Они имеют теплый и добрый характер, который нравится окружающим и вселенной. Солнечная энергия помогает им в их пути.