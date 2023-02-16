Банк России сообщил важную новость для россиян, имеющих доллары: бесполезные фантики

Центробанк РФ сделал важное заявление для всех, у кого есть наличные доллары. Главный финансовый регулятор России огласил данные по поддельным купюрам, которые обнаружены на территории страны. Больше всего фальшивок найдено среди рублевых купюр.
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В 2022 году в банковской системе страны обнаружили 22 874 поддельных российских банкнот и монет.
Если говорить об иностранной валюте, то тут пальма первенства у долларов США. Фальшивок, то есть по сути бесполезных фантиков под деньги США, обнаружили в России за год в количестве 1 558 штук.
Источник: konkurent.ru.