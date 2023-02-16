Банк России сообщил важную новость для россиян, имеющих доллары: бесполезные фантики

В 2022 году в банковской системе страны обнаружили 22 874 поддельных российских банкнот и монет.

Если говорить об иностранной валюте, то тут пальма первенства у долларов США. Фальшивок, то есть по сути бесполезных фантиков под деньги США, обнаружили в России за год в количестве 1 558 штук.

Источник: konkurent.ru.