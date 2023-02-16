Топ-5 лучших женских духов с древесным, шипровым и фужерным ароматами: завораживают и манят

Самые популярные среди женщин ароматы: фруктовые, цветочные, сладкие и ванильные. А вот древесные, шипровые и фужерные близки далеко не всем. Их ценят особенные дамы, с необычным характером и способные ярко заявить о себе.

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Такие композиции либо обожают, либо не воспринимают вообще. Но если вы любите этот запах, вы обязательно обернетесь вслед женщине, которая попробовала эти духи.