Топ-5 лучших женских духов с древесным, шипровым и фужерным ароматами: завораживают и манят

Самые популярные среди женщин ароматы: фруктовые, цветочные, сладкие и ванильные. А вот древесные, шипровые и фужерные близки далеко не всем. Их ценят особенные дамы, с необычным характером и способные ярко заявить о себе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Такие композиции либо обожают, либо не воспринимают вообще. Но если вы любите этот запах, вы обязательно обернетесь вслед женщине, которая попробовала эти духи.
В топ-5 лучших вошли следующие ароматы: Tiziana Terenzi Kaff (цитрус и сандал), Roja Dove Candy Aoud (фрукты и кожа), Jul et Mad Amour de Palazzo (прогретый солнцем кедр), Tiziana Terenzi White Fire (жасмин, сандал, амбра), Orto Parisi Stercus (густой, будоражащий и живой аромат).
Источник: samyiluchshiy.ru.