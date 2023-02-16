Под красивой личиной скрывается пустота: женские имена, которые дают финтифлюшкам

Раскрыты имена женщин, которые дают пустышкам. Эти дамы обычно красивы, привлекательны, выглядят модно, однако под их яркой личиной часто ничего больше нет. Это финтифлюшки, пустышки, производящие впечатление, но на деле не обладающие особыми талантами.

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Амелия впечатляет даже своим именем, а еще она хороша собой и имеет выгодные знакомства. Замуж она выходит тоже выгодно и хорошо устраивается в жизни. Но она – всего лишь мыльный пузырь.

Каролина тоже хороша собой, часто обладает модельной внешностью. Когда такая женщина проходит, все оборачиваются вслед. Однако выглядеть на все сто процентов – единственный ее талант.